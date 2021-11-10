Обидві в красивих аутфітах: королева Маргрете II розсмішила Ангелу Меркель

Королева Данії Маргрете II та її старший син і спадкоємець – кронпринц Фредерік здійснюють державний візит до Німеччини.

Данська королева та її син відвідають Берлін та Мюнхен. Візит триватиме від 10 до 13 листопада. Данія та Німеччина є сусідніми країнами та близькими партнерами у політичному, історичному, економічному та культурному відношенні.

Сьогодні у Берліні Маргрету II вітала канцлерка Ангела Меркель. Політикиня була одягнена в гарний синій жакет, а на її шиї красувалося сріблясте намисто. На обличчі був дуже легкий денний макіяж і волосся укладене в класичну зачіску.

Королева Маргрете II, Ангела Меркель та кронпринц Фредерік / Getty Images

Королева Маргрете II теж мала яскравий вигляд в блакитному костюмі, що складався з блузи, спідниці та короткого жакета. На голові у неї був капелюх з широкими полями, у вухах – сережки-кліпси, а на губах яскраво-рожева помада. Також на грудях у королеви висіла масивна прикраса, на жакеті була пришпилена брошка, а в руці Її Величність тримала сумку на ремінці-ланцюжку.

Королева Маргрете II та Ангела Меркель / Getty Images

Кронпринц Фредерік у чорному класичному костюмі взяв участь у вітальних заходах та теж з'явився на червоній доріжці.

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