Обидві в міні та на підборах: племінниці принцеси Діани на вечірці у готелі

Племінниці принцеси Діани люблять і часто виходять у світське суспільство і майже завжди роблять це разом.

Цього разу леді Амелія та леді Еліза були присутні на вечірці Perfect Magazine та AMI Paris LFW, яка відбулася у готелі Мейфер.

Леді Амелія прибула на захід у мініатюрній білій сукні з мережива та квітів, з білим коміром та чорними довгими рукавами. Вбрання дівчина доповнила сріблястими босоніжками на підборах, сережками-висячками та білим манікюром та педикюром.

Леді Амелія та леді Еліза Спенсер / Фото: Getty Images

Її сестра леді Еліза одягла золотий короткий жакет з торочкою та мініспідницю, які були розшиті камінням і взула туфлі-слінгбеки відтінку металік, а в руках тримала клатч із каміння. На пальці у дівчини виблискувала каблучка з перлинним каменем, а також вона одягла перлинні сережки. Обидві сестри зібрали волосся в пучки та зробили схожі макіяжі.

Раніше Еліза та Амелія побували на модному показі в Мадриді, де з'явилися у схожих твідових луках.

Леді Амелія та леді Еліза Спенсер / Фото: Getty Images

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