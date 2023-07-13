Обидві в синьому: королева Ранія вийшла у світ зі своєю невісткою, принцесою Раджвою

Королева Йорданії поділилася новим сімейним знімком, на якому зображена з чоловіком, королем Абдаллою II, і старшим сином та його дружиною.

Королева Ранія, король Абдалла II, кронпринц Хусейн і принцеса Раджва відвідали саміт Сонячної долини в Сонячній долині у США. Її Величність з'явилася в сукні Vocavaca з рюшами на рукавах насиченого синього кольору, яку поєднала з сумкою з телячої шкіри Loro Piana та шкіряними сандалями на платформі від See By Chloe. У королеви було гарне укладання і, як завжди, насичений макіяж на обличчі.

Принцеса Раджва цього разу вийшла у світ у джинсовій сукні з капюшоном від Alaïa, її талію підкреслював широкий чорний пояс, а на плечі висіла сумка від Dior. Раджва зібрала волосся у хвіст позаду, одягла кілька золотих прикрас на шию та сережки.

(гортайте фото праворуч)

Королівські чоловіки – король Абдалла та кронпринц Хусейн – також були у простих повсякденних образах на заході.

Читайте також: