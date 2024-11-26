Обидвоє усміхалися: який вигляд мали принцеса Діана і принц Чарльз у найщасливіші роки їхнього сімейного життя

Принц і принцеса Уельські прожили у шлюбі п'ятнадцять років, але лише мала частина цих років були для них справді щасливими.

Це фото було зроблено у 80-х роках у шотландському замку Балморал. Щаслива подружня пара зазнімкована у повний зріст і з усмішками на обличчях, які в їхньому союзі були не такими вже й частими.

Діана одягнена в білу блузку і картатий костюм, що складається з жакету та спідниці і взута у світлі замшеві туфлі-човники. Вона сидить на дерев'яній огорожі, її руки в кишенях, принцеса усміхається, схоже, дуже щиро.

Принц Чарльз одягнений у м'ятну сорочку та джемпер, а також у шотландський кілт та сірі гетри. Однією рукою принц Уельський обіймає Діану за плечі і теж усміхається.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Getty Images

Принцеса Діана не любила замок Балморал і раніше ми писали чому. Старовинний замок розташований на березі річки Ді, в області Абердіншир і є приватною резиденцією британських монархів у Шотландії.

Замок Балморал у Шотландії / Фото: Getty Images

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