Обігнала Каміллу: хто став найстильнішим членом британської королівської родини

На думку королівської експертки Дженні Бонд, Камілла посідає друге місце в рейтингу найстильніше одягнених членів королівської родини, поступаючись пальмою першості принцесі Уельській Кетрін.

Виступаючи на шоу The Sun's Royal Exclusive, Дженні сказала: "Я думаю, Кетрін одягнена найкраще. Те золоте вбрання, яке вона одягла на прем'єру Джеймса Бонда, було приголомшливим. Вона дуже схожа на Каміллу, яка в наші дні має приголомшливий вигляд".

Нагадаємо, у вересні 2021 року принцеса Кейт і принц Вільям вийшли на червону доріжку світової прем'єри фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати". Кейт затьмарила всіх своєю золотою сукнею з кейпнакидкою від Jenny Packham, зшитою спеціально для неї на замовлення.

Принцеса Кейт, принц Вільям, королева Камілла та король Чарльз / Фото: Getty Images

Під час своїх численних виходів принцеса Уельська демонструвала безліч елегантних образів, але зараз від початку року принцеса не з'являється на публіці, оскільки все ще проходить лікування від раку.

Принцеса Кейт / Фото: Getty Images

Тим часом 76-річна королева Камілла теж уособлює елегантність і кожен її вихід має бездоганний вигляд. Раніше минулого тижня вона приєдналася до короля Чарльза III на великому заході у Франції, присвяченому 80-річчю висадки десанту в Нормандії. Камілла мала гарний вигляд в білому ансамблі від Anna Valentine і капелюсі від свого улюбленого дизайнера Philip Treacy.

Королева Камілла та Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

До речі, під час цього виходу з Каміллою сталася кумедна ситуація, коли її за руку намагалася взяти перша леді Франції Бріжит Макрон. Її Величність відреагувала на це дуже своєрідно.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ця сама експертка назвала "головну діву" британської королівської родини.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

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