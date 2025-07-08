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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Обіймалася з мамою принцеси Уельської: герцогиня Глостерська з’явилася на Вімблдоні

Герцогиня Глостерська Біргітта відвідала восьмий день Вімблдонського тенісного чемпіонату у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Керол Міддлтон та герцогиня Біргітта

Керол Міддлтон та герцогиня Біргітта / © Getty Images

У королівській ложі вона була помічена в компанії герцогині Единбурзької Софі, а також матері принцеси Уельської Кейт — Керол Міддлтон. 70-річна Керол тепло вітала Біргітту обіймами та поцілунком у щоку.

79-річна герцогиня Біргітта була у двобортному вовняному жакеті від Max Mara, під який одягла сукню від цього ж бренду, а під пахвою тримала коричневий шкіряний клатч. У неї був лаконічний макіяж та укладання, а у вухах маленькі золоті сережки.

Керол Міддлтон і герцогиня Біргітта / © Getty Images

Керол Міддлтон і герцогиня Біргітта / © Getty Images

Керол Міддлтон, нагадаємо, була в смугастій сукні-сорочці від Beulah London і шкіряних босоніжках Emmy London.

Керол і Майкл Міддлтони / © Getty Images

Керол і Майкл Міддлтони / © Getty Images

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