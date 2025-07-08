- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 425
- Час на прочитання
- 1 хв
Обіймалася з мамою принцеси Уельської: герцогиня Глостерська з’явилася на Вімблдоні
Герцогиня Глостерська Біргітта відвідала восьмий день Вімблдонського тенісного чемпіонату у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні.
У королівській ложі вона була помічена в компанії герцогині Единбурзької Софі, а також матері принцеси Уельської Кейт — Керол Міддлтон. 70-річна Керол тепло вітала Біргітту обіймами та поцілунком у щоку.
79-річна герцогиня Біргітта була у двобортному вовняному жакеті від Max Mara, під який одягла сукню від цього ж бренду, а під пахвою тримала коричневий шкіряний клатч. У неї був лаконічний макіяж та укладання, а у вухах маленькі золоті сережки.
Керол Міддлтон, нагадаємо, була в смугастій сукні-сорочці від Beulah London і шкіряних босоніжках Emmy London.