Обіймалася з мамою принцеси Уельської: герцогиня Глостерська з’явилася на Вімблдоні

Керол Міддлтон та герцогиня Біргітта / © Getty Images

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У королівській ложі вона була помічена в компанії герцогині Единбурзької Софі, а також матері принцеси Уельської Кейт — Керол Міддлтон. 70-річна Керол тепло вітала Біргітту обіймами та поцілунком у щоку.

79-річна герцогиня Біргітта була у двобортному вовняному жакеті від Max Mara, під який одягла сукню від цього ж бренду, а під пахвою тримала коричневий шкіряний клатч. У неї був лаконічний макіяж та укладання, а у вухах маленькі золоті сережки.

Керол Міддлтон і герцогиня Біргітта / © Getty Images

Керол Міддлтон, нагадаємо, була в смугастій сукні-сорочці від Beulah London і шкіряних босоніжках Emmy London.

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Керол і Майкл Міддлтони / © Getty Images