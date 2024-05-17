Обіймалися і трималися за руки: королева Мері та король Фредерік X на прогулянці Норвегією

Королівське подружжя Данії провело кілька днів у Норвегії в рамках першого до країни державного візиту.

Під час однієї з прогулянок Осло короля Фредеріка X і королеву Мері зазнімкували з кронпринцем Гоконом і його дружиною кронпринцесою Метте-Маріт, а також з королевою Норвегії Сонею.

Всі разом вони відвідали архітектурний тур набережною в Осло, що демонструє приклади того, як спільні дансько-норвезькі рішення допомагають повернути природу, воду та людство на передній план міста.

Кронпринц Гокон, кронпринцеса Метте-Маріт, королева Соня, король Фредерік X та королева Мері / Фото: Getty Images

Під час цього виходу королева одягла білу сорочку від Bagutta Shirts у поєднанні з синьою спідницею-міді, була взута в двокольорові балетки Chanel, одягла світлий капелюх Canopy Bay, а в неї через плече висіла маленька коричнева сумка від Сhloe.

У королеви було розпущене каштанове волосся, а на обличчі був гарний макіяж. У вухах виблискували золоті сережки-кільця Dulong Fine Jewelry, на шиї ланцюжок з ініціалом її чоловіка "F" від Halberstadt, кілька браслетів на зап'ястя та сонцезахисні окуляри Gucci королева тримала в руках.

Король Фредерік X та королева Мері / Фото: Getty Images

Її чоловік Фредерік теж одягнув білу сорочку та сині штани та бежевий піджак. Вони разом чудово гармоніювали, а король обіймав дружину за талію.

Минулого виходу пара трималася за руки на публіці, чого давно не робила публічно. Нагадаємо, 14 травня Мері та Фредерік відсвяткували 20-ту річницю весілля.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

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