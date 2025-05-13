ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
1 хв

Обіймає бойфренда: леді Луїза Віндзор була помічена на університетському заході в Шотландії

Фотографіями поділилися на сторінці в Instagram Університету Сент-Ендрюс.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леді Луїза Віндзор

Леді Луїза Віндзор / © Getty Images

Леді Луїза Віндзор помічена в обіймах із бойфрендом на нових університетських фотографіях

Дочка герцога та герцогині Единбурзьких — леді Луїза Віндзор навчається у тому самому університеті в Шотландії, де навчалися принц Вільям та принцеса Кейт.

На новій фотографії, якою поділився навчальний заклад, Луїза зображена разом із великою групою друзів та своїм другом Феліксом да Сілва-Клемпом, з яким їй приписують стосунки. На фотографії леді Луїза знаходиться у верхньому правому кутку, вона тримає руки на плечах Фелікса.

Фото: instagram.com/standrewsuotc

Фото: instagram.com/standrewsuotc

Стосунки з хлопцем Луїза публічно не підтверджувала, але відомо, що хлопець знайомий і з її батьками. Оскільки леді Луїза не є членом сім’ї, який працює на корону, її приватне життя залишається не публічним.

Нагадаємо, коли Луїза брала участь у Sandringham Horse Driving Trials, де керувала возом, як і її дідусь — принц Філіп, її бойфренд приїхав її підтримати і був зображений поряд з мамою Луїзи — герцогинею Софі.

Леді Луїза і її мама герцогиня Софі / © Associated Press

Леді Луїза і її мама герцогиня Софі / © Associated Press

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie