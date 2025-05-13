Обіймає бойфренда: леді Луїза Віндзор була помічена на університетському заході в Шотландії

Леді Луїза Віндзор / © Getty Images

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Леді Луїза Віндзор помічена в обіймах із бойфрендом на нових університетських фотографіях

Дочка герцога та герцогині Единбурзьких — леді Луїза Віндзор навчається у тому самому університеті в Шотландії, де навчалися принц Вільям та принцеса Кейт.

На новій фотографії, якою поділився навчальний заклад, Луїза зображена разом із великою групою друзів та своїм другом Феліксом да Сілва-Клемпом, з яким їй приписують стосунки. На фотографії леді Луїза знаходиться у верхньому правому кутку, вона тримає руки на плечах Фелікса.

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Стосунки з хлопцем Луїза публічно не підтверджувала, але відомо, що хлопець знайомий і з її батьками. Оскільки леді Луїза не є членом сім’ї, який працює на корону, її приватне життя залишається не публічним.

Нагадаємо, коли Луїза брала участь у Sandringham Horse Driving Trials, де керувала возом, як і її дідусь — принц Філіп, її бойфренд приїхав її підтримати і був зображений поряд з мамою Луїзи — герцогинею Софі.

Леді Луїза і її мама герцогиня Софі / © Associated Press