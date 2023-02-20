Обійми Байдена та інших політиків: як президента Зеленського тепло вітають світові лідери (фото)

Сьогодні із візитом до Києва приїхав президент США Джо Байден. Його тепло вітали президент Зеленський та перша леді Олена Зеленська. Не обійшлося цього ранку і без обіймів.
80-річний президент Байден здійснив несподівану поїздку до Києва 20 лютого 2023 року напередодні першої річниці повномасштабного вторгнення Росії до України. Це його перший візит до країни. Президент США продемонстрував підтримку українському народу і заявив, що Америка продовжить підтримувати Україну скільки потрібно.
Фотографи зробили кілька знімків, як Байден та Зеленський обіймалися на публіці. Кадри вийшли дуже зворушливими. До того ж, підтримка Байдена відображалася і у зовнішньому вигляді, президент одягнув краватку у кольорах українського прапора.
Ця сама краватка була на Джо під час візиту Зеленського до США у грудні 2022 року.
Під час тієї ж поїздки президента України багато хто тепло вітав. Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі не лише обійняла, а й поцілувала тоді Зеленського у щоку, коли він передав їй прапор України з підписами наших військових.
Також тепло привітав президента України та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Вони були заскочені в обіймах одне одного під час пресконференції в армійському таборі 8 лютого 2023 року в Дорсеті, Англія.
Під час цього візиту до Британії Зеленський зустрічався і з королем Чарльзом ІІІ. Обіймів із королем, звичайно, не було, це суперечить придворному етикету, але довгі десять секунд монарх не випускав руку Зеленського під час зустрічі та привітання.
Знімки обіймів із президентом Франції Еммануелем Макроном, користувачі соцмереж "розтягли" буквально на меми.
Не можна не згадати зустрічі Зеленського з експрем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном. Вони завжди були сповнені емоційністю. І хоча так міцно, як із Джо, Борис із Зеленським не обіймалися, всі знають, яку підтримку надавав і продовжує надавати друг України Джонсон.
Ще один надійний друг та партнер України – президент Польщі – Анджей Дуда. Їх сфотографували в обіймах під час пресконференції 23 серпня 2022 року у Києві. Нещодавно Анджей Дуда згадав зустріч із Зеленським 23 лютого 2022 року, напередодні вторгнення Росії до України. В інтерв'ю Наталі Мосейчук президент Польщі розповів, що думав, що бачить Зеленського тоді востаннє.
Нагадаємо, раніше ми збирали добірку фотографій та показували, як Володимира Зеленського зустріли на саміті ЄС. Багато політиків-жінок підходили його привітати і обійняти.
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