Обійми Байдена та інших політиків: як президента Зеленського тепло вітають світові лідери (фото)

Сьогодні із візитом до Києва приїхав президент США Джо Байден. Його тепло вітали президент Зеленський та перша леді Олена Зеленська. Не обійшлося цього ранку і без обіймів.

80-річний президент Байден здійснив несподівану поїздку до Києва 20 лютого 2023 року напередодні першої річниці повномасштабного вторгнення Росії до України. Це його перший візит до країни. Президент США продемонстрував підтримку українському народу і заявив, що Америка продовжить підтримувати Україну скільки потрібно.

Володимир Зеленський та Джо Байден / Фото: Getty Images

Фотографи зробили кілька знімків, як Байден та Зеленський обіймалися на публіці. Кадри вийшли дуже зворушливими. До того ж, підтримка Байдена відображалася і у зовнішньому вигляді, президент одягнув краватку у кольорах українського прапора.

Володимир Зеленський та Джо Байден у Києві, лютий 2023 / Фото: Getty Images

Ця сама краватка була на Джо під час візиту Зеленського до США у грудні 2022 року.

Володимир Зеленський та Джо Байден у грудні 2022 у США / Фото: Getty Images

Під час тієї ж поїздки президента України багато хто тепло вітав. Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі не лише обійняла, а й поцілувала тоді Зеленського у щоку, коли він передав їй прапор України з підписами наших військових.

Володимир Зеленський та Ненсі Пелосі, грудень 2022, США / Фото: Getty Images

Також тепло привітав президента України та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Вони були заскочені в обіймах одне одного під час пресконференції в армійському таборі 8 лютого 2023 року в Дорсеті, Англія.

Володимир Зеленський та Ріші Сунак, у Дорсеті, Англія, 2022 рік / Фото: Getty Images

Під час цього візиту до Британії Зеленський зустрічався і з королем Чарльзом ІІІ. Обіймів із королем, звичайно, не було, це суперечить придворному етикету, але довгі десять секунд монарх не випускав руку Зеленського під час зустрічі та привітання.

Знімки обіймів із президентом Франції Еммануелем Макроном, користувачі соцмереж "розтягли" буквально на меми.

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон / Фото: Getty Images

Не можна не згадати зустрічі Зеленського з експрем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном. Вони завжди були сповнені емоційністю. І хоча так міцно, як із Джо, Борис із Зеленським не обіймалися, всі знають, яку підтримку надавав і продовжує надавати друг України Джонсон.

Володимир Зеленський та Борис Джонсон / Фото: Getty Images

Ще один надійний друг та партнер України – президент Польщі – Анджей Дуда. Їх сфотографували в обіймах під час пресконференції 23 серпня 2022 року у Києві. Нещодавно Анджей Дуда згадав зустріч із Зеленським 23 лютого 2022 року, напередодні вторгнення Росії до України. В інтерв'ю Наталі Мосейчук президент Польщі розповів, що думав, що бачить Зеленського тоді востаннє.

Володимир Зеленський та Анджей Дуда / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми збирали добірку фотографій та показували, як Володимира Зеленського зустріли на саміті ЄС. Багато політиків-жінок підходили його привітати і обійняти.

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