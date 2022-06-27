Обійми Байдена з Макроном і кумедна міміка Бориса Джонсона: саміт G7 у фотографіях

Обійми Байдена з Макроном і кумедна міміка Бориса Джонсона: саміт G7 у фотографіях

Тсн.ua зібрав цікаві світлини із першого дня зустрічі лідерів "Сімки" у Баварських Альпах.

У Німеччині відбувся перший день саміту "Великої сімки". До замку Ельмау у Баварії з'їхалися лідери держав і урядів Великої Британії, США, Канади, Німеччини, Італії, Франції та Японії.

Зустрічав гостей господар саміту G7 - канцлер Німеччини Олаф Шольц.

На зустріч лідерів "Сімки" приїхали: прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської Ради Шарль Мішель.

Фото: Associated Press

Учасники саміту обговорюють цього разу, крім традиційних питань, які стосуються безпеки, енергетики, кліматичних змін, також і військову агресію Росії проти України, її наслідки і продовольчу кризу, яка зростає.

Ми зібрали для вас добірку цікавих світлин, зроблених перед тим, як лідери держав і урядів сіли за стіл переговорів. Фотографам вдалося зазнімкувати досить кумедні кадри.

Еммануель Макрон, Джо Байден, Урсула фон дер Ляєн і Джастін Трюдо / Фото: Associated Press

Еммануель Макрон / Фото: Associated Press

Політики мали змогу прогулятися підніжжям Баварських Альп, насолодитися місцевою красою, поспілкуватися одне з одним і зробити фото на згадку.

Джо Байден і Еммануель Макрон / Фото: Associated Press

Джо Байден і Еммануель Макрон / Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Джо Байден і Борис Джонсон / Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Бріжит і Еммануель Макрони / Фото: Associated Press

Еммануель Макрон і Джо Байден / Фото: Associated Press

Еммануель Макрон і Джо Байден / Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Олаф Шольц / Фото: Associated Press

Олаф Шольц і Борис Джонсон / Фото: Associated Press

Олаф Шольц і Борис Джонсон / Фото: Associated Press

Олаф Шольц і Борис Джонсон / Фото: Associated Press

Олаф Шольц і Борис Джонсон / Фото: Associated Press

Джо Байден / Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Джо Байден, Джастін Трюдо і Еммануель Макрон / Фото: Associated Press

Еммануель Макрон / Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Еммануель Макрон, Джо Байден і Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Еммануель Макрон і Джо Байден / Фото: Associated Press

Борис Джонсон і Олаф Шольц / Фото: Associated Press

Еммануель Макрон / Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

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