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Обійми Байдена з Макроном і кумедна міміка Бориса Джонсона: саміт G7 у фотографіях

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Обійми Байдена з Макроном і кумедна міміка Бориса Джонсона: саміт G7 у фотографіях

Джо Байден і Борис Джонсон / Фото: Associated Press

Тсн.ua зібрав цікаві світлини із першого дня зустрічі лідерів "Сімки" у Баварських Альпах.

У Німеччині відбувся перший день саміту "Великої сімки". До замку Ельмау у Баварії з'їхалися лідери держав і урядів Великої Британії, США, Канади, Німеччини, Італії, Франції та Японії.

Зустрічав гостей господар саміту G7 - канцлер Німеччини Олаф Шольц.

На зустріч лідерів "Сімки" приїхали: прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської Ради Шарль Мішель.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Учасники саміту обговорюють цього разу, крім традиційних питань, які стосуються безпеки, енергетики, кліматичних змін, також і військову агресію Росії проти України, її наслідки і продовольчу кризу, яка зростає.

Ми зібрали для вас добірку цікавих світлин, зроблених перед тим, як лідери держав і урядів сіли за стіл переговорів. Фотографам вдалося зазнімкувати досить кумедні кадри.

Еммануель Макрон, Джо Байден, Урсула фон дер Ляєн і Джастін Трюдо / © Associated Press
Еммануель Макрон, Джо Байден, Урсула фон дер Ляєн і Джастін Трюдо / Фото: Associated Press
Еммануель Макрон / © Associated Press
Еммануель Макрон / Фото: Associated Press

Політики мали змогу прогулятися підніжжям Баварських Альп, насолодитися місцевою красою, поспілкуватися одне з одним і зробити фото на згадку.

Джо Байден і Еммануель Макрон / © Associated Press
Джо Байден і Еммануель Макрон / Фото: Associated Press
Джо Байден і Еммануель Макрон / © Associated Press
Джо Байден і Еммануель Макрон / Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
Джо Байден і Борис Джонсон / © Associated Press
Джо Байден і Борис Джонсон / Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
Бріжит і Еммануель Макрони / © Associated Press
Бріжит і Еммануель Макрони / Фото: Associated Press
Еммануель Макрон і Джо Байден / © Associated Press
Еммануель Макрон і Джо Байден / Фото: Associated Press
Еммануель Макрон і Джо Байден / © Associated Press
Еммануель Макрон і Джо Байден / Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
Олаф Шольц / © Associated Press
Олаф Шольц / Фото: Associated Press
Олаф Шольц і Борис Джонсон / © Associated Press
Олаф Шольц і Борис Джонсон / Фото: Associated Press
Олаф Шольц і Борис Джонсон / © Associated Press
Олаф Шольц і Борис Джонсон / Фото: Associated Press
Олаф Шольц і Борис Джонсон / © Associated Press
Олаф Шольц і Борис Джонсон / Фото: Associated Press
Олаф Шольц і Борис Джонсон / © Associated Press
Олаф Шольц і Борис Джонсон / Фото: Associated Press
Джо Байден / © Associated Press
Джо Байден / Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
Джо Байден, Джастін Трюдо і Еммануель Макрон / © Associated Press
Джо Байден, Джастін Трюдо і Еммануель Макрон / Фото: Associated Press
Еммануель Макрон / © Associated Press
Еммануель Макрон / Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
Еммануель Макрон, Джо Байден і Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press
Еммануель Макрон, Джо Байден і Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press
Еммануель Макрон і Джо Байден / © Associated Press
Еммануель Макрон і Джо Байден / Фото: Associated Press
Борис Джонсон і Олаф Шольц / © Associated Press
Борис Джонсон і Олаф Шольц / Фото: Associated Press
Еммануель Макрон / © Associated Press
Еммануель Макрон / Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

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