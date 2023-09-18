Обійми Гаррі та підтримка Меган: Юлія "Тайра" Паєвська здобула медаль на Invictus Games

Спортсменка Юлія Паєвська, яка готувалася ще до минулорічних Ігор Invictus, виборола медаль із плавання цього року.

Спортсменку нагородили срібною медаллю, на яку вона заслужила у змаганнях з плавання. Вручав нагороду особисто принц Гаррі, а його дружина Меган не вперше на змаганнях підтримала Юлію Паєвську, яку влітку 2022 року було звільнено з російського полону.

Принц Гаррі, Юлія "Тайра" Паєвська / Фото: Getty Images

"Тайра" на церемонії нагородження була з українським прапором на плечах. Принц Гаррі обійняв її, вручаючи медаль, а Меган у цей момент стояла поруч.

Принц Гаррі нагородив Юлію "Тайру" Паєвську / Фото: Getty Images

Ймовірно, герцог Сассекський був у курсі, що Юлія мала брати участь у Іграх ще минулого року, але на той час була в полоні у росіян.

Юлія "Тайра" Паєвська та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Меган зазнімкували за руку з "Тайрою" під час заходу на Invictus Games, герцогиня тепло вітала українку у перші дні змагань.

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