Обійми та поцілунки з Гаррі: Меган Маркл показала миле відео з поїздки до Нью-Йорка

Меган Маркл / © Getty Images

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Ми вже розповідали раніше, що герцогиня Сассекська приїжджала, щоб виступити з промовою на саміті TIME100.

Саміт TIME100 є частиною щорічних заходів журналу TIME, до програми яких також входить галавечеря TIME100, яка традиційно проводиться наступного дня після саміту.

Меган Маркл / © Getty Images

До Лінкольн-центру в Нью-Йорку цього дня завітала акторка Демі Мур.

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Меган уже встигла поділитися коротким відеороликом у своєму блогу в Instagram, показавши, як провела цей день за лаштунками.

«Відчуваю подяку за вчорашню бесіду на TIME100. Ви можете прочитати більше про мій досвід на Sussex.com!», — написала герцогиня.

Ми також показували раніше, який образ для публічного виходу обрала цього разу Меган Маркл. Вона була в костюмі-двійці від Ralph Lauren пісочного кольору, який поєднувала з білою сорочкою, шкіряним ременем, взута була в туфлі-човники Manolo Blahnik і доповнила образ годинником Cartier, що раніше належав принцесі Діані.

Гаррі та Меган у Нью-Йорку / © Getty Images