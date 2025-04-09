- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 15
- Час на прочитання
- 1 хв
Обійнявшись із собаками: герцогиня Софі на душевному заході у Віндзорі
Герцогиня Единбурзька Софі відвідала днями Клуб жовтий лабрадор.
60-річна Софі прибула до Віндзорського парку, де провела день, насолоджуючись демонстрацією мисливських собак, чаюванням та спілкуванням із цуценятами, а також зустрічаючись із членами клубу та їхніми собаками, щоб дізнатися більше про породу та її призначення.
Клуб був заснований 1924 року і займається розведенням та дресируванням чистокровних жовтих лабрадорів-ретріверів, а герцогиня є його покровителькою.
Софі зустріли кілька членів клубу, після чого вона прогулялася територією, оглянула пам'ятні речі клубу та познайомилася з собаками, а потім взяла участь у показовому виступі з собаками перед денним чаєм.
Фотографи зробили кілька милих знімків Софі з собаками, яких вона з огляду на світлини, обожнює.
Одягнена герцогиня Софі цього дня була у смугастий трикотажний топ, льняний подовжений жакет та молочні джинси з високою талією. Софі мала червоний манікюр, золоті сережки-кільця з квітами та мініатюрну золоту підвіску на шиї.
Нагадаємо, нещодавно герцогиня Софі в костюмі від Victoria Beckham здійснила візит до Брюсселя як покровителька Національного товариства із запобігання жорстокому поводженню з дітьми (NSPCC) та Plan International UK.