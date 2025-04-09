Обійнявшись із собаками: герцогиня Софі на душевному заході у Віндзорі

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

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60-річна Софі прибула до Віндзорського парку, де провела день, насолоджуючись демонстрацією мисливських собак, чаюванням та спілкуванням із цуценятами, а також зустрічаючись із членами клубу та їхніми собаками, щоб дізнатися більше про породу та її призначення.

Клуб був заснований 1924 року і займається розведенням та дресируванням чистокровних жовтих лабрадорів-ретріверів, а герцогиня є його покровителькою.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Софі зустріли кілька членів клубу, після чого вона прогулялася територією, оглянула пам'ятні речі клубу та познайомилася з собаками, а потім взяла участь у показовому виступі з собаками перед денним чаєм.

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Фотографи зробили кілька милих знімків Софі з собаками, яких вона з огляду на світлини, обожнює.

Одягнена герцогиня Софі цього дня була у смугастий трикотажний топ, льняний подовжений жакет та молочні джинси з високою талією. Софі мала червоний манікюр, золоті сережки-кільця з квітами та мініатюрну золоту підвіску на шиї.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно герцогиня Софі в костюмі від Victoria Beckham здійснила візит до Брюсселя як покровителька Національного товариства із запобігання жорстокому поводженню з дітьми (NSPCC) та Plan International UK.