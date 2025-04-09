ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
15
Час на прочитання
1 хв

Обійнявшись із собаками: герцогиня Софі на душевному заході у Віндзорі

Герцогиня Единбурзька Софі відвідала днями Клуб жовтий лабрадор.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцогиня Единбурзька Софі

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

60-річна Софі прибула до Віндзорського парку, де провела день, насолоджуючись демонстрацією мисливських собак, чаюванням та спілкуванням із цуценятами, а також зустрічаючись із членами клубу та їхніми собаками, щоб дізнатися більше про породу та її призначення.

Клуб був заснований 1924 року і займається розведенням та дресируванням чистокровних жовтих лабрадорів-ретріверів, а герцогиня є його покровителькою.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Софі зустріли кілька членів клубу, після чого вона прогулялася територією, оглянула пам'ятні речі клубу та познайомилася з собаками, а потім взяла участь у показовому виступі з собаками перед денним чаєм.

Фотографи зробили кілька милих знімків Софі з собаками, яких вона з огляду на світлини, обожнює.

Одягнена герцогиня Софі цього дня була у смугастий трикотажний топ, льняний подовжений жакет та молочні джинси з високою талією. Софі мала червоний манікюр, золоті сережки-кільця з квітами та мініатюрну золоту підвіску на шиї.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно герцогиня Софі в костюмі від Victoria Beckham здійснила візит до Брюсселя як покровителька Національного товариства із запобігання жорстокому поводженню з дітьми (NSPCC) та Plan International UK.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie