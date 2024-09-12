Обійняли короля: спортсменки з Нової Зеландії влаштували Чарльзу теплу зустріч і зворушили монарха

Король Чарльз організував прийом для жіночої збірної Нової Зеландії з регбі "Чорні папороті" у Букінгемському палаці у Лондоні.

Спортсменки з команди з регбі Black Ferns під час їхнього візиту до Великої Британії на матч з англійською командою Red Roses прийняли запрошення монарха відвідати Букінгемський палац.

Король Чарльз III на зустрічі з регбістками у Букінгемському палаці / Фото: Associated Press

Під час цієї зустрічі, де король з'явився в елегантному класичному костюмі, зазніскували зворушливі момент. Один з них був ініційований Айєшею Леті-Ііга, крайньою нападницею команди, коли вона та її товаришки по команді змусили Його Величність від душі посміятися на заході.

Король Чарльз III на зустрічі з регбістками у Букінгемському палаці / Фото: Associated Press

"Я дуже ціную цю можливість зустрітися з вами і отримати такі теплі обійми від більшості з вас", і з гумором додавши, що це було "дуже зцілююче", — сказав присутнім Чарльз.

Король Чарльз III на зустрічі з регбістками у Букінгемському палаці / Фото: Associated Press

"Дякую, @blackferns, що завітали до Букінгемського палацу під час вашого туру наприкінці року!

Учора ввечері король привітав команду з регбі Black Ferns перед їхнім матчем з Red Roses у Твікенхемі у ці вихідні і отримав несподівані групові обійми у відповідь!", - зазначено в підписі під відео.

Король Чарльз III на зустрічі з регбістками у Букінгемському палаці / Фото: Associated Press

Нещодавно ми розповідали, що король Чарльз разом із королевою Каміллою вшанували пам'ять королеви Єлизавети II, відвідавши службу в церкві Креті-Керк у Шотландії.

Король Чарльз III на зустрічі з регбістками у Букінгемському палаці / Фото: Associated Press

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