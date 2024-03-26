Обійнявшись із дочкою: Сара Йоркська запостила миле фото з принцесою Євгенією

23 березня принцесі Євгенії виповнилося 34 роки. З цієї нагоди її мати Сара опублікувала у своєму блозі в Instagram фото, яке раніше не показувала публіці.

"З днем ​​народження мою чудову дочку @princeseugenie. Я так пишаюся тією неймовірною жінкою, якою ти виросла. Ти продовжуєш дивувати мене щодня своєю наполегливою працею, своєю грацією, добротою і турботою, яку ти проявляєш до інших. Ти завжди будеш моєю милою, розумною та турботливою дівчинкою. Я люблю тебе, Євгенія. З днем ​​народження", — написала Сара.

На знімку мати та дочка сидять на камені десь на природі. Сара обіймає Євгенію за плечі, торкаючись обличчям до її голови. А принцеса мило усміхається в кадр.

Також принцеса Євгенія на честь свого дня народження поділилася з підписниками фотографією зі своїм молодшим сином Ернестом та написала, що її сини роблять її щасливою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому принцеса Євгенія не хоче виконувати королівські обов'язки.

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