Обійнявшись з дітьми: палац Монако опублікував нове фото княгині Шарлін до Дня матері

Сьогодні у Монако святкують День матері.

Княжий палац поділився з цього приводу новим фото княгині Шарлін, на якому вона зазнімкована зі своїми двома дітьми – принцом Жаком та принцесою Габріеллою.

"З Днем матері", — свідчить підпис до фотографії, автором якої виступив королівський фотограф Ерік Матон.

Схоже, знімок був зроблений у Парижі в день, коли Шарлін супроводжувала свого чоловіка Альбера II у поїздці, де президент Еммануель Макрон вручив Альберу II орден за Заслуги у сільському господарстві.

Цього дня, нагадаємо, Шарлін мала елегантний вигляд у світлому картатому костюмі, під який одягла білу сорочку. Її волосся було красиво укладене, у вухах виблискували сережки з діамантами, а на обличчі був легкий денний макіяж.

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