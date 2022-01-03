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Обійшла герцогиню Кейт: стало відомо, скільки Меган Маркл витратила на гардероб минулого року

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Обійшла герцогиню Кейт: стало відомо, скільки Меган Маркл витратила на гардероб минулого року

Герцогиня Меган та принц Гаррі / Getty Images

2021 року Меган Маркл витратила чимало грошей на власний гардероб.

Як пише британський таблоїд Daily Mail за минулий 2021 рік, герцогиня Меган витратила на одяг близько 78 тисяч доларів. У гардеробі Меган є багато речей від люксових брендів: Dior, Givenchy, Prada та Chanel, відомо, що раніше ці покупки оплачував принц Чарльз, з бюджету, який він виділяв на утримання Гаррі та Меган із доходів його герцогства Корнуолл.

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Associated Press
Принц Гаррі та Меган Маркл / Associated Press

У березні 2020 року Сассекси залишили королівську сім'ю та переїхали до Каліфорнії, а Меган продовжувала демонструвати свою любов до дуже дорогих речей. Найдорожчі аутфіти Меган демонструвала під час поїздки з Гаррі до Нью-Йорка. Цей тур у ЗМІ назвали "першим некоролівським туром" пари.

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Associated Press
Принц Гаррі та Меган Маркл / Associated Press

2021 року на публіці Маркл з'являлася не так часто, але з витрат герцогиня перевершила навіть Кейт Міддлтон, герцогиню Кембриджську, яка витратила на гардероб минулого року 54,5 тисяч доларів.

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Getty Images
Принц Гаррі та Меган Маркл / Getty Images
Меган Маркл та принц Гаррі / © Associated Press
Меган Маркл та принц Гаррі / Associated Press

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