Обійшла Кейт і Діану: прикраса Меган Маркл названа найпопулярнішою у світі

У травні Меган Маркл та принц Гаррі відсвяткували шосту річницю від дня свого весілля.

Через шість років після освідчення принца Гаррі, заручальна каблучка Меган Маркл продовжує привертати увагу. Згідно з новим дослідженням британського ювелірного агентства Ramsden's Jewellery, каблучка з трьома діамантами герцогині Сассекської є найпопулярнішою прикрасою серед знаменитостей у світі.

Заручальна каблучка Меган Маркл / Фото: Getty Images

Під час дослідження були проаналізовані дані про глобальний обсяг пошуку за останні 12 місяців, і сукупне середнє значення показало, що каблучка Меган мала близько 51283 пошукових запитів на місяць, пише People. Таким чином, Меган обігнала в рейтингу свою покійну свекруху принцесу Діану і принцесу Кейт, яка носить каблучку Діани з сапфіром в оточенні діамантів.

Каблучка принцеси Діани та принцеси Кейт / Фото: Associated Press

Подивитися на каблучку обох принцес Уельських хотіли 22 100 користувачів у всьому світі.

Заручальна каблучка Меган Маркл / Фото: Getty Images

У королівських колах каблучку Меган порівнювали і з каблучкою королеви Єлизавети II, і герцогині Единбурзької Софі — обидві вони з діамантами.

І, хоча герцогиня Сассекська публічно говорила, що її каблучка прекрасна і принц Гаррі чудово постарався, через рік після весілля вона трохи змінила її дизайн.

Нагадаємо, принц Гаррі сам придумав дизайн каблучки яку хотів подарувати своїй майбутній дружині в день їхніх заручин. Він обрав великий діамантовий камінь з Ботсвани ограновування "кушон" (країни, яка для них з Меган стала особливою, адже вони провели там п'ять неймовірно романтичних днів на самому початку своїх стосунків — це було їхнє третє побачення). Два інші камені з боків були взяті з тіари принцеси Діани, матері принца Гаррі, адже він хотів, щоб його мама хоча б таким символічним чином була присутня в цей урочистий момент заручин разом із ними.

Меган вирішила замінити класичний золотий обідок на більш тонкий, інкрустований діамантами. Вийшло дуже стильно.

Заручальна каблучка Меган Маркл / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто ще з британських королівських наречених носить чи носив каблучки з діамантами.

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