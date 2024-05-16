Обійшла навіть монарха: названо найпопулярнішого члена британської королівської родини

Згідно з нещодавно проведеним опитуванням лідирує на цій позиції принцеса Уельська Кетрін.
Дружина принца Вільяма, яка зараз проходить профілактичну хіміотерапію, була визнана найпопулярнішим членом королівської родини. 74 відсотки британців заявили, що ставляться до неї позитивно, а її чоловік принц Вільям посів друге місце з 73 відсотками, пише express.co.uk.
Третє місце посідає принцеса Анна з 70 відсотками, раніше вона також була названа членом сім'ї, який працює найбільше, а четверте місце у короля Чарльза III, у нього 64 відсотки.
Також вперше потрапила до рейтингу герцогиня Единбурзька Софі. Понад половина британців (54 відсотки) позитивно ставляться до Софі. Вона, до речі, є єдиним членом королівської родини, який приїжджав до України під час повномасштабного вторгнення РФ.
Також в опитування вперше потрапили сестри – принцеса Євгенія та принцеса Беатріс Йоркські. 37 відсотків опитаних ставляться до них прихильно. Кажуть, саме принцеса Беатріс може замінити принцесу Уельську на публічних заходах цього літа.
Принц Гаррі та Меган Маркл залишаються найменш популярною королівською парою. Через це вони побоюються приїжджати до Великої Британії.
Читайте також: