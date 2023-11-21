Обійшов Стетгема та Він Дізеля: принца Вільяма назвали "найсексуальнішим лисим" чоловіком

Принц Вільям має низку важливих титулів, зокрема і титул майбутнього короля Великої Британії. Але нещодавно у нього з'явився ще один – титул найсексуальнішого лисого чоловіка з тих, що нині живуть.

Принц Уельський отримав оцінку "сексуальність" 9,88 з 10, згідно з опитуванням, проведеним аналітичною дослідницькою організацією SEO Reboot. Чоловік принцеси Кейт обійшов таких кандидатів, як Він Дізель, Джейсон Стетгем, Семюель Л. Джексон та боса Amazon Джеффа Безоса саме в цьому порядку, пише express.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Що принц Уельський сам думає про такий "новий статус" не відомо, адже він ніяк не коментував опитування і, швидше за все, цього не робитиме публічно.

Він Дизель / Фото: Associated Press

Джейсон Стетгем / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у січні 2023 року леді Амелія Віндзор була названа "найкрасивішою королівською особою", хоча вона не є членом сім'ї, який виконує королівські обов'язки.

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