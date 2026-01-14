ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
69
Час на прочитання
1 хв

Обличчя приховувати не стала: Керрі Джонсон показала миле фото своєї молодшої доньки

Зазвичай знаменитості приховують обличчя своїх дітей, проте бувають винятки.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Борис і Керрі Джонсон із донькою

Борис і Керрі Джонсон із донькою / © Instagram Керрі Джонсон

37-річна Керрі Джонсон — дружина колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона — часто публікує у своєму Instagram фото зі своїми дітьми. Однак зазвичай вона закриває їхні обличчя, як роблять і багато інших знаменитостей. Але цього разу вона зробила виняток.

На фото під час прийняття ванни зображена молодша донька Керрі та Бориса — Поппі, яка народилася в травні минулого року. Знімок мама дитини ніяк не підписала, а лише додала емодзі у вигляді серця.

Поппі — донька Бориса і Керрі Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Поппі — донька Бориса і Керрі Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Зазначимо, Керрі та Борис Джонсон виховують чотирьох дітей: 5-річного Вілфреда, чотирирічну Ромі, 2,5-річного Френка і піврічну Поппі Елізу Джозефін. Усією великою сім’єю вони живуть у заміському особняку Брайтвелл-Менор.

Борис Джонсон із дітьми / © Instagram Керрі Джонсон

Борис Джонсон із дітьми / © Instagram Керрі Джонсон

Раніше, нагадаємо, Борис Джонсон у компанії дружини і дітей приготував суші на майстер-класі в Токіо.

Дата публікації
Кількість переглядів
69
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie