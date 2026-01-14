Обличчя приховувати не стала: Керрі Джонсон показала миле фото своєї молодшої доньки

Борис і Керрі Джонсон із донькою / © Instagram Керрі Джонсон

37-річна Керрі Джонсон — дружина колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона — часто публікує у своєму Instagram фото зі своїми дітьми. Однак зазвичай вона закриває їхні обличчя, як роблять і багато інших знаменитостей. Але цього разу вона зробила виняток.

На фото під час прийняття ванни зображена молодша донька Керрі та Бориса — Поппі, яка народилася в травні минулого року. Знімок мама дитини ніяк не підписала, а лише додала емодзі у вигляді серця.

Поппі — донька Бориса і Керрі Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Зазначимо, Керрі та Борис Джонсон виховують чотирьох дітей: 5-річного Вілфреда, чотирирічну Ромі, 2,5-річного Френка і піврічну Поппі Елізу Джозефін. Усією великою сім’єю вони живуть у заміському особняку Брайтвелл-Менор.

Борис Джонсон із дітьми / © Instagram Керрі Джонсон

Раніше, нагадаємо, Борис Джонсон у компанії дружини і дітей приготував суші на майстер-класі в Токіо.