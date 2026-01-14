- Дата публікації
- Суспільство
- 69
- 1 хв
Обличчя приховувати не стала: Керрі Джонсон показала миле фото своєї молодшої доньки
Зазвичай знаменитості приховують обличчя своїх дітей, проте бувають винятки.
37-річна Керрі Джонсон — дружина колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона — часто публікує у своєму Instagram фото зі своїми дітьми. Однак зазвичай вона закриває їхні обличчя, як роблять і багато інших знаменитостей. Але цього разу вона зробила виняток.
На фото під час прийняття ванни зображена молодша донька Керрі та Бориса — Поппі, яка народилася в травні минулого року. Знімок мама дитини ніяк не підписала, а лише додала емодзі у вигляді серця.
Зазначимо, Керрі та Борис Джонсон виховують чотирьох дітей: 5-річного Вілфреда, чотирирічну Ромі, 2,5-річного Френка і піврічну Поппі Елізу Джозефін. Усією великою сім’єю вони живуть у заміському особняку Брайтвелл-Менор.
Раніше, нагадаємо, Борис Джонсон у компанії дружини і дітей приготував суші на майстер-класі в Токіо.