Обожнювала це місце: принцеса Євгенія розповіла, чому королева Єлизавета II так любила Балморал

Вже наступного тижня члени британської королівської родини зберуться в Балморалі – шотландському маєтку, який дуже любила покійна королева Єлизавета ІІ. Тут вона і провела останні місяці свого життя, а 8 вересня 2022 мирно померла у своїй спальні.

Її онука принцеса Йоркська Євгенія, якось розповіла, чим члени сім'ї займаються в Балморалі під час літньої відпустки.

Замок Балморал знаходиться у приватній власності, не є частиною королівського маєтку і, докладніше про нього, ми вже розповідали раніше.

У документальному фільмі ITV 2016 року "Наша королева в дев'яносто" принцеса Євгенія розповіла, як багато Балморал означав для королеви Єлизавети II.

Принцеса Беатріс, принцеса Євгенія з королевою Єлизаветою II / Фото: Getty Images

"Це найкрасивіше місце на землі. Я думаю, що бабуся там найщасливіша. Я думаю, вона дійсно дуже любить Гайленд. Прогулянки, пікніки, собаки — багато собак, завжди є собаки — і люди постійно входять і виходять. Це чудова база для бабусі та дідуся, де ми можемо приїжджати та відвідувати їх там. Там є місце, де можна просто дихати та бігати”, — говорила принцеса, пише Woman and Home.

Замок Балморал у Шотландії / Фото: Getty Images

Цього року до маєтку вже прибули король Чарльз, його дружина королева Камілла, сестра короля принцеса Анна та її чоловік Тімоті Лоренс. Наступного тижня до них приєднаються й інші члени сім'ї, включаючи принца та принцесу Уельську та їхніх трьох дітей.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Крім сім'ї короля, діти та онуки королеви Камілли могли отримати запрошення провести час у Балморалі цього року. А ось принца Гаррі та Меган Маркл, схоже, знову не запросили.

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