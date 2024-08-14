Обожнювала це місце: принцеса Євгенія розповіла, чому королева Єлизавета II так любила Балморал

Вже наступного тижня члени британської королівської родини зберуться в Балморалі – шотландському маєтку, який дуже любила покійна королева Єлизавета ІІ. Тут вона і провела останні місяці свого життя, а 8 вересня 2022 мирно померла у своїй спальні.
Її онука принцеса Йоркська Євгенія, якось розповіла, чим члени сім'ї займаються в Балморалі під час літньої відпустки.
Замок Балморал знаходиться у приватній власності, не є частиною королівського маєтку і, докладніше про нього, ми вже розповідали раніше.
У документальному фільмі ITV 2016 року "Наша королева в дев'яносто" принцеса Євгенія розповіла, як багато Балморал означав для королеви Єлизавети II.
"Це найкрасивіше місце на землі. Я думаю, що бабуся там найщасливіша. Я думаю, вона дійсно дуже любить Гайленд. Прогулянки, пікніки, собаки — багато собак, завжди є собаки — і люди постійно входять і виходять. Це чудова база для бабусі та дідуся, де ми можемо приїжджати та відвідувати їх там. Там є місце, де можна просто дихати та бігати”, — говорила принцеса, пише Woman and Home.
Цього року до маєтку вже прибули король Чарльз, його дружина королева Камілла, сестра короля принцеса Анна та її чоловік Тімоті Лоренс. Наступного тижня до них приєднаються й інші члени сім'ї, включаючи принца та принцесу Уельську та їхніх трьох дітей.
Крім сім'ї короля, діти та онуки королеви Камілли могли отримати запрошення провести час у Балморалі цього року. А ось принца Гаррі та Меган Маркл, схоже, знову не запросили.
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