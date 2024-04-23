Обожнює червоний: прессекретарка Байдена в ефектній сукні вийшла до журналістів

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр з'явилася на черговому брифінгу у Вашингтоні у вбранні свого улюбленого кольору – червоному.

На ній була приталена сукня з рукавами-ліхтариками три чверті, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Прессекретарка, як завжди, акуратно уклала свої кучері, зробила макіяж із персиково-чорними тінями і молочний манікюр. У вухах у неї були золоті сережки-кільця з розсипом каміння, а на руці – срібний браслет.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Карін Жан-П’єр прийшла на роботу у кокетливій сукні винного відтінку з пікантним вирізом.

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