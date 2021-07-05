Обожнює собак: королева Єлизавета II приїхала на кінне шоу у Віндзорі в незвичайній хустці

Королева Великої Британії обожнює коней і з радістю відвідує Королівське Віндзорське кінне шоу.
95-річна Єлизавета II днями була зазнімкована серед глядачів шоу. Ми вже бачили кілька образів Її Величності на цьому заході. Цього разу, незважаючи на те, що за вікном літо, королева приїхала в плащі і смарагдовій хустці з принтом різних порід собак. Собаки — ще одна пристрасть британської королеви.
На обличчі у Її Величності були улюблені сонцезахисні окуляри, а на губах незмінно яскрава помада, цього разу рожевого кольору. Баклажанові туфлі-лофери на невисоких підборах завершували образ.
Раніше фотографам вдалося сфотографувати, як Єлизавета II сама приїжджала до Віндзора за кермом свого Range Rover через яке її ледь було видно. Того дня королева демонструвала образ в білій сорочці, спідниці з принтом "гусяча лапка", стебаній жилетці і тих самих туфлях.
А в найперший день змагань Єлизавета II приїхала прямо з Шотландії, де перебувала з візитом і навіть не встигла переодягнутися.
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