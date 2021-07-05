Обожнює собак: королева Єлизавета II приїхала на кінне шоу у Віндзорі в незвичайній хустці

Обожнює собак: королева Єлизавета II приїхала на кінне шоу у Віндзорі в незвичайній хустці

Королева Великої Британії обожнює коней і з радістю відвідує Королівське Віндзорське кінне шоу.

95-річна Єлизавета II днями була зазнімкована серед глядачів шоу. Ми вже бачили кілька образів Її Величності на цьому заході. Цього разу, незважаючи на те, що за вікном літо, королева приїхала в плащі і смарагдовій хустці з принтом різних порід собак. Собаки — ще одна пристрасть британської королеви.

Королева Єлизавета II / Getty Images

На обличчі у Її Величності були улюблені сонцезахисні окуляри, а на губах незмінно яскрава помада, цього разу рожевого кольору. Баклажанові туфлі-лофери на невисоких підборах завершували образ.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Раніше фотографам вдалося сфотографувати, як Єлизавета II сама приїжджала до Віндзора за кермом свого Range Rover через яке її ледь було видно. Того дня королева демонструвала образ в білій сорочці, спідниці з принтом "гусяча лапка", стебаній жилетці і тих самих туфлях.

А в найперший день змагань Єлизавета II приїхала прямо з Шотландії, де перебувала з візитом і навіть не встигла переодягнутися.

Королева Єлизавета II / Getty Images

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Королева Єлизавета II на Віндзорському кінному шоу (8 фото)

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