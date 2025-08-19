Обрала інший колір: Меган Маркл носить такий самий светр, як у принцеси Кейт

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Реклама

У новому трейлері другого сезону популярного серіалу Netflix «З любов’ю, Меган» герцогиня Сассекська була помічена у дорожчій версії джемпера, який раніше носила принцеса Уельська.

В одному з епізодів шоу Меган одягнена у бордовий светр у рубчик, який нагадує нам той світлий светр, який Кейт одягала у жовтні 2023 року під час візиту до Ноттінгема, коли проводила заходи, присвячені Всесвітньому дню психічного здоров’я.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Це джемпер «Sami» французького бренду Sézane, одного з улюблених брендів принцеси Уельської. Вартість джемпера Меган становить 155 фунтів стерлінгів (близько 210 доларів), вартість светра Кейт становила два роки тому 110 фунтів стерлінгів (майже 150 доларів), пише журнал Hello! У Кейт светр кольору екрю, вона поєднувала його зі спідницею такого самого кольору.

Реклама

Принцеса Кейт / © Getty Images

Меган Маркл носила светр у поєднанні з широкими штанями, коли зустрілася на кухні зі своєю гостею — моделлю Кріссі Тейген.