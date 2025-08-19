ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
303
Час на прочитання
1 хв

Обрала інший колір: Меган Маркл носить такий самий светр, як у принцеси Кейт

Меган Маркл з’явилася в трейлері нового сезону свого шоу «З любов’ю, Меган» у джемпері, як у принцеси Уельської Кейт.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

У новому трейлері другого сезону популярного серіалу Netflix «З любов’ю, Меган» герцогиня Сассекська була помічена у дорожчій версії джемпера, який раніше носила принцеса Уельська.

В одному з епізодів шоу Меган одягнена у бордовий светр у рубчик, який нагадує нам той світлий светр, який Кейт одягала у жовтні 2023 року під час візиту до Ноттінгема, коли проводила заходи, присвячені Всесвітньому дню психічного здоров’я.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Це джемпер «Sami» французького бренду Sézane, одного з улюблених брендів принцеси Уельської. Вартість джемпера Меган становить 155 фунтів стерлінгів (близько 210 доларів), вартість светра Кейт становила два роки тому 110 фунтів стерлінгів (майже 150 доларів), пише журнал Hello! У Кейт светр кольору екрю, вона поєднувала його зі спідницею такого самого кольору.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Кейт / © Getty Images

Меган Маркл носила светр у поєднанні з широкими штанями, коли зустрілася на кухні зі своєю гостею — моделлю Кріссі Тейген.

Меган Маркл і Кріссі Тейген / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл і Кріссі Тейген / © Instagram Меган Маркл

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie