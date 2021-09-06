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Обрала класику: діловий лук Олени Зеленської

Обрала класику: діловий лук Олени Зеленської

Обрала класику: діловий лук Олени Зеленської

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Перша леді України зустрілася з керівництвом управління освіти Сан-Франциско.

Олена Зеленська днями зустрілася у США з керівництвом управління освіти Сан-Франциско.  Вони обговорили питання реформування шкільного харчування, популяризації здорової їжі та формування правильних харчових звичок. Крім того, вони погворили про сучасні технології, які використовують для навчання дітей з інвалідністю.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

"Рада була побувати на такій дискусії з експертами та здобути унікальний досвід з розв'язання нагальних проблем у освіті та шкільному харчуванні. Обмін практиками – одна з головних цілей робочих візитів. Додому повертаюся з новими знаннями, якими ділитимуся з нашими робочими групами", - написала перша леді у підписі до знімків із зустрічі.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Там пані Зеленська постала у діловому образі класичних кольорів. На ній був чорний жакет і біла футболка. Волосся дружина президента акуратно уклала, зробила ніжний макіяж і прикрасила вуха лаконічними сережками-пусетами.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена відвідала Стенфордський університет у стильному аутфіті. На ній був костюм кольору хакі полинь, який складався із сорочки з накладними кишенями та прямих штанів зі стрілками. Талію вона підкреслила чорним поясом.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

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