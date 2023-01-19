Обрала класику: Олена Зеленська з'явилася на форумі у чорному костюмі і білій сорочці

Перша леді розповіла на форумі у Швейцарії про війну в Україні.

Олена Зеленська взяла участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Вона розповіла журналістам, як в Україні вирішуються гуманітарні кризи.

Перша леді також розповіла, які пошкодження інфраструктури і руйнування росіяни залишили по собі на деокупованих територіях, як країна-терористка ціленаправлено знищує житлові будинки, дитячі садки і перинатальні центри.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вона також торкнулася теми допомоги людям через Фундацію і зазначила, що до цієї ініціативи може долучитися будь-хто у світі.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Жодна відновлена будівля не має жодного значення без людини – я повторюю це на кожній пресконференції. Тож я вдячна Давоському форуму за можливість говорити про перспективи України з точки зору збереження та відновлення її людського потенціалу. І маю надію, що мої слова – які є моєю зброєю в цій війні – почують люди в усьому світі і захочуть допомогти", - сказала Олена.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На форумі Зеленська постала у класичному діловому луку. На ній був чорний штанний костюм і біла сорочка. До лацкану жакета перша леді прикріпила цікаву круглу брошку. Вона зробила акуратне укладання, ніжний макіяж і завершила образ лаконічними сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, перед своїм виступом на форумі у Давосі Зеленська розплакалась, дізнавшись про жахливу авіакатастрофу у Броварах, у якій загинули керівництво МВС і цивільні.

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