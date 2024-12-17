Обрала літнє фото: принцеса Анна показала свою різдвяну листівку

Єдина донька королеви Єлизавети ІІ – принцеса Анна – представила і свою різдвяну листівку 2024 року.

На знімку королівську принцесу зазнімковано з її чоловіком – 69-річним сером Тімоті Лоренсом, з яким нещодавно відсвяткувала 32-гу річницю весілля.

Принцеса Анна і Тімоті Лоренс у день весілля / Фото: Getty Images

Подружжя їде в кареті після відвідин служби Ордену Підв'язки, яка проходила у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку цього літа.

Листівкою принцеси Анни поділилися на Facebook організації Reliant Motors Club (патронаж Анни).

Різдвяна листівка принцеси Анни та Тімоті Лоренса, фото: Facebook Reliant Motors Club

"Як завжди, для нас велика честь отримати різдвяну листівку від Її Королівської Високості Принцеси, яка бажає всім членам організації щасливого та мирного Різдва та Нового року", – йдеться у повідомленні.

Різдвяна листівка принцеси Анни та Тімоті Лоренса, фото: Facebook Reliant Motors Club

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл також днями представили свою різдвяну листівку та показали нове фото своїх дітей, що підросли.

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