Обрала літнє фото: принцеса Анна показала свою різдвяну листівку

Єдина донька королеви Єлизавети ІІ – принцеса Анна – представила і свою різдвяну листівку 2024 року.
На знімку королівську принцесу зазнімковано з її чоловіком – 69-річним сером Тімоті Лоренсом, з яким нещодавно відсвяткувала 32-гу річницю весілля.
Подружжя їде в кареті після відвідин служби Ордену Підв'язки, яка проходила у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку цього літа.
Листівкою принцеси Анни поділилися на Facebook організації Reliant Motors Club (патронаж Анни).
"Як завжди, для нас велика честь отримати різдвяну листівку від Її Королівської Високості Принцеси, яка бажає всім членам організації щасливого та мирного Різдва та Нового року", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл також днями представили свою різдвяну листівку та показали нове фото своїх дітей, що підросли.
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