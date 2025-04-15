Обрала ніжно-рожевий лук: яким був образ королеви Єлизавети II на весіллі її онучки Зари Тіндалл

Зара Тіндалл та королева Єлизавета II / © Associated Press

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Цього року у липні її старша онука Зара Тіндалл та її чоловік Майк відсвяткують чотирнадцяту річницю свого весілля. Вони одружилися 30 липня 2011 року в шотландській церкві Кенонгейт-Кірк в Единбурзі, через три місяці після весілля Кейт і Вільяма Уельських.

На церемонії були присутні багато членів королівської сім’ї, включаючи бабусю Зари королеву Єлизавету II. Монархиня з’явилася на весіллі онучки у ніжно-рожевому пальті на ґудзиках спереду, до якого підібрала бежеві туфлі на підборах і з бантами та сумку до тону.

Королева Єлизавета II на весілля Зари Тіндалл / © Associated Press

Також на голові у королеви був капелюх з об’ємними квітами, на шиї її улюблене перлинне кольє, а у вухах перлинні сережки, які вона носила практично ніколи не знімаючи. Королева була в рукавичках, як і личить монархині на таких заходах. Єлизавета II того дня мала радісний вигляд, а разом з нею був її чоловік принц Філіп, герцог Единбурзький.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Єлизавета II з’являлася на королівських весіллях у синіх вбраннях, а згодом ці шлюби розпадалися.

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images