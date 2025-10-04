ТСН у соціальних мережах

Обрала простий крій і гламурні акценти: перша леді Бріжит Макрон відвідала вечерю на честь герцога Люксембургу

Перша леді вибрала шикарний образ, який показував її відданість улюбленому французькому бренду і чудовий смак.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Бріжит і Емманюель Макрони

Бріжит і Емманюель Макрони / © Getty Images

3 жовтня в Люксембурзі був історичний день — великий герцог Анрі зрікся престолу на користь свого старшого сина Гігома. Інтронізація відбулася розкішно і красиво, а серед гостей були високопоставлені гості — політики і монархи.

Особливу увагу привернула знаменита французька пара — перша леді Франції Бріжит Макрон і президент Франції Емманюель Макрон. Пара мала гламурний та яскравий вигляд, але якщо президент одягнув класичний фрак і краватку-метелика, то Бріжит просто сяяла у вечірньому вбранні від Louis Vuitton — довгій сукні відтінку бургунді.

Бріжит і Емманюель Макрони / © Getty Images

Бріжит і Емманюель Макрони / © Getty Images

Сукня першої леді була в її улюбленому мінімалістичному крої — прямою і лаконічною, але містила деякі гламурні акценти. Цього разу у вбранні сяяла верхня частина ліфа і рукава, які були розшиті бісером і лелітками.

Образ Бріжит доповнила клатчем-коробкою, сріблястими туфлями та кількома коштовностями: сережками з камінням, каблучками та браслетами. Також у волоссі першої леді була красива шпилька.

Бріжит і Емманюель Макрон / © Getty Images

Бріжит і Емманюель Макрон / © Getty Images

Пара сфотографувалася з новими великим герцогом і великою герцогинею. Стефанія обрала для вечірнього прийому блакитну довгу сукню-кейп від модельєра Elie Saab, що славиться розкішними вечірніми вбраннями, які рясно оздоблені вишивкою та камінням. А на її голові сяяла діамантова «Бельгійська тіара зі завитками». Ця прикраса — родинна реліквія, оскільки тіару було подаровано принцесі Жозефіні Шарлотті Бельгійській банком Société Générale 1953 року на весілля з великим герцогом Люксембурзьким.

Бріжит і Емманюель Макрон позують із великим герцогом Гійомом і великою герцогинею Стефанією / © Getty Images

Бріжит і Емманюель Макрон позують із великим герцогом Гійомом і великою герцогинею Стефанією / © Getty Images

Нагадаємо також, що Бріжит Макрон обожнює речі від Модного дому Louis Vuitton і завжди обирає їх для важливих заходів. Також перша леді неодноразово з’являлася на показах бренду, щоб підтримати креативного директора марки Ніколя Жескьєра.

Бріжіт Макрон — елегантна перша леді Франції (15 фото)

Бріжит Макрон та Емманюель Макрон / © Associated Press

Бріжит Макрон та Емманюель Макрон / © Associated Press

Брижит Макрон / © Associated Press

Брижит Макрон / © Associated Press

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон / © Getty Images

Королева Матильда, Бріжит Макрон, король Філіп та Еммануель Макрон / © Getty Images

Королева Матильда, Бріжит Макрон, король Філіп та Еммануель Макрон / © Getty Images

Бріжіт Макрон і кронпринцеса Мері / © Getty Images

Бріжіт Макрон і кронпринцеса Мері / © Getty Images

Королева Максима та Брижит Макрон / © Getty Images

Королева Максима та Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон / © Getty Images

Бріжіт Макрон і Пен Ліюань / © Associated Press

Бріжіт Макрон і Пен Ліюань / © Associated Press

Бріжіт Макрон і кронпринцеса Мері / © Getty Images

Бріжіт Макрон і кронпринцеса Мері / © Getty Images

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон / © Associated Press

Брижит Макрон / © Associated Press

Олена Зеленська та Брижит Макрон/president.gov.ua

Олена Зеленська та Брижит Макрон/president.gov.ua

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон / © Getty Images

