Обрала простий крій і гламурні акценти: перша леді Бріжит Макрон відвідала вечерю на честь герцога Люксембургу
Перша леді вибрала шикарний образ, який показував її відданість улюбленому французькому бренду і чудовий смак.
3 жовтня в Люксембурзі був історичний день — великий герцог Анрі зрікся престолу на користь свого старшого сина Гігома. Інтронізація відбулася розкішно і красиво, а серед гостей були високопоставлені гості — політики і монархи.
Особливу увагу привернула знаменита французька пара — перша леді Франції Бріжит Макрон і президент Франції Емманюель Макрон. Пара мала гламурний та яскравий вигляд, але якщо президент одягнув класичний фрак і краватку-метелика, то Бріжит просто сяяла у вечірньому вбранні від Louis Vuitton — довгій сукні відтінку бургунді.
Сукня першої леді була в її улюбленому мінімалістичному крої — прямою і лаконічною, але містила деякі гламурні акценти. Цього разу у вбранні сяяла верхня частина ліфа і рукава, які були розшиті бісером і лелітками.
Образ Бріжит доповнила клатчем-коробкою, сріблястими туфлями та кількома коштовностями: сережками з камінням, каблучками та браслетами. Також у волоссі першої леді була красива шпилька.
Пара сфотографувалася з новими великим герцогом і великою герцогинею. Стефанія обрала для вечірнього прийому блакитну довгу сукню-кейп від модельєра Elie Saab, що славиться розкішними вечірніми вбраннями, які рясно оздоблені вишивкою та камінням. А на її голові сяяла діамантова «Бельгійська тіара зі завитками». Ця прикраса — родинна реліквія, оскільки тіару було подаровано принцесі Жозефіні Шарлотті Бельгійській банком Société Générale 1953 року на весілля з великим герцогом Люксембурзьким.
Нагадаємо також, що Бріжит Макрон обожнює речі від Модного дому Louis Vuitton і завжди обирає їх для важливих заходів. Також перша леді неодноразово з’являлася на показах бренду, щоб підтримати креативного директора марки Ніколя Жескьєра.