Обрала прикрасу з історією: що відомо про брошку, яку королева Камілла наділа на Різдво

Її Величність доповнила образ особливою прикрасою з загадковими жовтими каменями.

Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз і його дружина королева Камілла провели Різдво в маєтку Сандрінгем зі своєю родиною, а святкового ранку традиційно пройшлися пішки від нього до церкви.

Цього року Камілла обрала дійсно святковий образ, адже одягла вбрання червоного кольору — відтінку, який був особливо популярним 2025 року і саме його часто обирали для червоних доріжок відомі красуні. Королева була в пальті від Fiona Clare Aldridge та капелюшку від Philip Treacy — двох брендів, з якими давно співпрацює, і саме вони створили безліч її образів для найважливіших подій. Гламурним доповненням образу королеви стала брошка у вигляді хреста, яку вона прищепила до пальта.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Ця прикраса особлива і старовинна, адже зберігається у королівській родині багато років. Вона називається Strathmore Cross і містить білі й жовті камені (хтось каже, що це діаманти, а хтось — топази, тому достеменно невідомо, які саме це камені, а палац виріб не коментував). Виконана прикраса у вигляді хреста і спочатку належала графині Стратмор, а потім перейшла у спадок до її доньки Єлизавети Боуз-Лайон — матері королеви Єлизавети II.

Дехто називає цю брошку Raspberry Pip (малинова кісточка), повідомляє The Crown Chronicles, хоча це трохи дивно з огляду на те, що сама леді Стратмор у заповіті доньці назвала прикрасу «мій жовтий діамантовий хрест». Камілла ж цю прикрасу дуже полюбила й останніми роками стала часто носити, наприклад, цією брошкою вона доповнила свій образ на Royal Ascot.

Брошка королеви Камілли / © Getty Images

Брошка королеви Камілли / © Getty Images

