Обрала романтичний образ: Іванка Трамп з'явилася на кладовищі у верблюжому пальті з квітковими аплікаціями

43-річна донька обраного президента США і бізнесвумен разом із родиною взяла участь у заході в Арлінгтоні.

Іванка Трамп зі своїм чоловіком Джаредом Кушнером і дітьми прибули до Вашингтона, де завтра, 20 січня відбудеться інавгурація її батька Дональда Трампа.

Родиною вони взяли участь у церемонії покладання вінків на Арлінгтонському національному кладовищі.

Іванка Трамп / Фото: Associated Press

Там Іванка постала в елегантному пальті верблюжого кольору, прикрашеному квітковими аплікаціями. На ній також був карамельний светр із високою горловиною, шкіряні коричневі рукавички і чорні шкіряні чоботи.

Іванка Трамп / Фото: Associated Press

Аутфіт Трамп доповнила гарною зачіскою з легкими локонами і макіяжем із акцентом на очах.

Іванка Трамп / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Іванка Трамп у шоколадній сукні і високих чоботах у стильному луку дала інтерв'ю.

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