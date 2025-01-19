Обрала романтичний образ: Іванка Трамп з'явилася на кладовищі у верблюжому пальті з квітковими аплікаціями

43-річна донька обраного президента США і бізнесвумен разом із родиною взяла участь у заході в Арлінгтоні.
Іванка Трамп зі своїм чоловіком Джаредом Кушнером і дітьми прибули до Вашингтона, де завтра, 20 січня відбудеться інавгурація її батька Дональда Трампа.
Родиною вони взяли участь у церемонії покладання вінків на Арлінгтонському національному кладовищі.
Там Іванка постала в елегантному пальті верблюжого кольору, прикрашеному квітковими аплікаціями. На ній також був карамельний светр із високою горловиною, шкіряні коричневі рукавички і чорні шкіряні чоботи.
Аутфіт Трамп доповнила гарною зачіскою з легкими локонами і макіяжем із акцентом на очах.
Нагадаємо, Іванка Трамп у шоколадній сукні і високих чоботах у стильному луку дала інтерв'ю.
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