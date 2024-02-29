Обрала сміливий відтінок: королева Мері захопила своїм манікюром

Королева Данії Мері мала розкішний вигляд в темно-синьому штанному костюмі, вітаючи лауреатів найпрестижнішої дослідницької премії країни на церемонії в Копенгагені.

На 52-річній королеві був двобортний піджак та відповідні штани від британського бренду The Fold та світлі туфлі-човники на підборах Gianvito Rossi та клатч із телячої шкіри від данського бренду Quidam Bags. Королева прибула, щоб вручити сертифікати переможцям премії EliteForsk Prize, яка відзначає досягнення п'яти всесвітньо відомих дослідників віком до 45 років.

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Особливу увагу привернув манікюр королеви. Мері нафарбувала нігті лаком кольору індиго, а її манікюр був дуже яскравий та привертав увагу. Втім, заборони на яскраві відтінки манікюру в данській королівській родині немає.

Манікюр королеви Мері

Також королева зробила просте укладання та легкий макіяж, та доповнила свій елегантний образ сережками.

Нагадаємо, Мері стала новою королевою Данії 14 січня, після того, як колишня королева Маргрете II зреклася трону на користь сина короля Фредеріка X – чоловіка Мері.

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