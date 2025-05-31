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Обрала сукню із квітами: експрессекретарка Байдена сходила на балет
Колишня речниця Білого дому, яка працювала з Джо Байденом, з'явилася на заході в Нью-Йорку.
50-річна Карін Жан-П'єр відвідала весняний галаконцерт Американського театру балету у Cipriani South Street.
Карін вийшла на публіку в блакитній довгій вечірній сукні з V-подібним декольте. На талії вбрання прикрашав тонкий лаконічний пояс, а спідниця була повністю декорована невеликими квітами. Також вона доповнила це вбрання кількома лаконічними прикрасами та своєю вже фірмовою об'ємною зачіскою з гарними локонами.
Також раніше вона відвідала ще один світський захід — вечірку з нагоди прем'єри вистави Вільяма Шекспіра «Отелло», яку поставили на Бродвеї в Tavern on the Green у Нью-Йорку.
Образ Карін обрала яскравий, оскільки сяяла на червоній доріжці у оксамитовій сукні з кольоровою спідницею. Також вона зробила яскравий макіяж та взула чоботи.
Карін Жан-П'єр любить яскраве вбрання і навіть для свого останнього брифінгу одягла оригінальний костюм. Вона вийшла до журналістів у твідовому вбранні трав'яного кольору.