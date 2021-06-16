Обрала сукню від бельгійського кутюр'є: роздивляємося вечірній образ іспанської королеви Летиції

Королева вибрала вбрання довжини міді, яке підкреслило її витончену фігуру.
Увечері 15 червня король Іспанії Філіп VI і королева Летиція влаштували в Королівському палаці в Мадриді державню вечерю на честь президента Південної Кореї Мун Чже Іна і першої леді Кім Чжон Сук, які прибули до Іспанії у вівторок з триденним державним візитом.
Королева Летиція була одягнена в чорну сукню-футляр від бельгійського кутюр'є Dries van Noten, яку прикрашав золотий квітковий принт і паєтки на плечах. Також цей вечірній аутфіт доповнили золоті сережки у вигляді квітки, улюблений перстень королеви і туфлі на високих підборах.
Волосся Летиції було укладене в елегантну зачіску, а на обличчі в неї був насиченим макіяж очей. Чоловік королеви Філіп VI вибрав для прийому строгий чорний костюм, білу сорочку і краватку винного кольору.
Раніше того ж дня, коли вони зустрічалися з президентським подружжям, Летиція продемонструвала ніжний образ у сукні з мережевною спідницею і стильних мюлях.
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