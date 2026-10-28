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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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431
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Обрала улюблений ансамбль: Меланія Трамп продемонструвала стильний діловий лук зі спідницею

Перша леді Сполучених Штатів Америки — 56-річна Меланія Трамп — з’явилася на публіці разом з чоловіком 24 жовтня.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Меланія Трамп

Меланія Трамп / © Associated Press

Подружжя разом достроково проголосувало на проміжних виборах 2026 року в бібліотеці у місті Вест-Палм-Біч, що в штаті Флорида.

Меланія та Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія та Дональд Трампи / © Associated Press

Для появи на публіці пані Трамп обрала свій улюблений діловий ансамбль, що включав спідницю-олівець та сорочку вільного фасону.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Цього разу перша леді обрала спідницю бежевого відтінку з м’якої шкіри, а рукави сорочки підкотила, що надало образу розслабленості.

Також вона залишила розстебнутими кілька верхніх ґудзиків, а декольте прикрасила золотим ланцюжком з кулоном, що поєднався з її золотими каблучками.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Ще одна незамінна деталь образу пані Трамп — туфлі на високих підборах. Для цього образу жінка обрала модель, що поєдналася відтінком зі спідницею. Зачіска та макіяж першої леді були у її звичному стилі.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Раніше Меланія обирала подібні ансамблі неодноразово. Наприклад, поєднувала блакитну сорочку та спідницю-олівець вона також для своєї появи у серпні, але тоді акцентним кольором образу став червоний відтінок.

Меланія та Дональд Трампи у серпні цього року / © Associated Press

Меланія та Дональд Трампи у серпні цього року / © Associated Press

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