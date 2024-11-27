Обрала яскравий лук: королева Максима приїхала на церемонію у сукні, яку носила багато років тому

Королева Максима зі своїм чоловіком королем Віллемом-Олександром та свекрухою принцесою Беатрікс були присутні на церемонії вручення премії Еразма в Амстердамі.

Премія Еразма — щорічна премія, що присуджується радою фонду Praemium Erasmianum окремим особам або установам, які зробили винятковий внесок у культуру, суспільство або соціальні науки в Європі та іншому світі. Це одне з найвидатніших визнань у Європі. І названа премія на честь Дезідерія Еразма, нідерландського гуманіста епохи Відродження.

Цього року премію вручили індійському письменнику Амітаві Гошату в Королівському палаці в Амстердамі. Його нагородили за велику творчість, засновану на ретельних архівних дослідженнях.

Королева Максима, король Віллем-Олександр та принцеса Беатрікс з лауреатом премії / Фото: Getty Images

"Він робить відчутними такі важливі теми, як міграція, зміна клімату, діаспора і культурна самобутність, не зважаючи на людський вимір", — повідомили в Instagram.

Максима з'явилася на заході в яскравій сукні з рюшами, пір'ям і розшитому камінням, а до неї підібрала бордові туфлі-човники на підборах і масивні сережки. У такому самому образі королева з'являлася на церемонії вручення премії Фонду культури імені принца Бернхарда 2018 року.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Схоже, Її Величність не викидає зі свого гардероба вбрання, яким вже багато років, а воліє згодом з'являтися в них на публіці знову.

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