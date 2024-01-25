Обрали дивне фото: палац привітав княгиню Шарлін із днем народження

Княжий палац на сторінці у Facebook опублікував нове фото Шарлін та привітав іменинницю, написавши:

"Вітаємо принцесу Шарлін з днем народження!".

На фото Її Високість зображена в чорному вбранні та в золотих сережках-висячках, у неї гарний макіяж та укладання. Проте, шанувальники княжої родини зазначили, що фотографію було обрано дещо дивною і вона нагадує більше фото на документи, ніж святкову листівку.

Нагадаємо, минулого разу на публіці Шарлін з'являлася кілька тижнів тому, коли разом із дітьми відвідала цирковий парад у Монако.

Зазначимо, що вчора, 24 січня, свій день народження відсвяткувала данська графиня Афіна, палац також ділився фотографіями.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми — принцом Жаком та принцесою Габріеллою / Фото: Getty Images

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