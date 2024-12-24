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Обрали літнє фото: який вигляд має різдвяна листівка нідерландської королівської родини

Обрали літнє фото: який вигляд має різдвяна листівка нідерландської королівської родини

Нідерландська королівська родина / Фото: Getty Images

Королівська родина Нідерландів презентувала свою різдвяну листівку.

Королева Максима, король Віллем-Олександр та троє їхніх дочок – принцеса Оранська Катаріна-Амалія, принцеса Алексія та принцеса Аріана зазнімковані в королівській резиденції Гейс-тен-Бос у Гаазі.

Знімок був обраний із численних кадрів літньої фотосесії сім'ї, яку вони влаштували у червні 2024 року.

Різдвяна листівка нідерландської королівської родини / © Instagram королівської родини Нідерландів
Різдвяна листівка нідерландської королівської родини / Фото: Instagram королівської родини Нідерландів

"Благословенного Різдва, здоров'я та процвітання 2025 року", — написано на святковій картці.

Нідерландська королівська родина / © Getty Images
Нідерландська королівська родина / Фото: Getty Images

Раніше ми зібрали для вас усі різдвяні листівки королівських сімей, які вони показували цього року.

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