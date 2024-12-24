Обрали літнє фото: який вигляд має різдвяна листівка нідерландської королівської родини

Королева Максима, король Віллем-Олександр та троє їхніх дочок – принцеса Оранська Катаріна-Амалія, принцеса Алексія та принцеса Аріана зазнімковані в королівській резиденції Гейс-тен-Бос у Гаазі.

Знімок був обраний із численних кадрів літньої фотосесії сім'ї, яку вони влаштували у червні 2024 року.

Різдвяна листівка нідерландської королівської родини / Фото: Instagram королівської родини Нідерландів

"Благословенного Різдва, здоров'я та процвітання 2025 року", — написано на святковій картці.

Нідерландська королівська родина / Фото: Getty Images

Раніше ми зібрали для вас усі різдвяні листівки королівських сімей, які вони показували цього року.

Читайте також:

Різдвяні листівки королівських сімей (7 фото)