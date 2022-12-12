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Обрали особливе фото: Чарльз та Камілла представили різдвяну листівку

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Обрали особливе фото: Чарльз та Камілла представили різдвяну листівку

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла стали першими членами британської королівської родини, хто представив свою різдвяну листівку 2022 року.

Фото було зроблено 5 вересня під час Ігор горян у Бремері, у Шотландії за три дні до смерті королеви Єлизавети II. Тоді на заході разом із королівським подружжям була принцеса Анна.

Пара вибрала для своєї листівки особливе фото, оскільки це був останній раз, коли Чарльз з'являвся на такому публічному заході, ще носячи титул принца Уельського. Вже 8 вересня його проголосили королем Великої Британії.

Чарльз був одягнений у зелений картатий кілт, а Камілла у зелене пальто з червоною картатою підкладкою, берет до тону, прикрашений пером, і молочно-білу блузку, а взута у високі шкіряні чоботи.

"Бажаємо вам щасливого Різдва та Нового року", — зазначено в підписі на листівці.

Король Чарльз III та королева Камілла / © Associated Press
Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Цього року члени королівської родини вперше святкуватимуть свята без королеви Єлизавети ІІ. У четвер, 15 грудня, принцеса Уельська організує різдвяний концерт у Вестмінстерському абатстві. Він буде присвячений пам'яті монархині. 

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Дата публікації
Перегляди
1102
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