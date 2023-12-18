Обрали особливе фото: іспанська королівська родина показала різдвяну листівку

Члени іспанської королівської родини вибрали особливе фото для своєї різдвяної листівки цього року.

Сімейство з'явилося на фото всім складом – Летиція, її чоловік Філіп та доymrb – принцеса Леонор та інфанта Софія. Фото було зроблено у жовтні в день 18-річчя принцеси Леонор.

51-річна королева Летиція у сукні Carolina Herrera, в якій вона дебютувала роком раніше, доповнена сережками Bulgari та каблучками Coreterno. У Її Величності гламурний макіяж з димчастими очима, а волосся зачесане назад у шиньйон.

Принцеса Леонор сяє у молочно-білому костюмі Sastrería Serna у поєднанні з туфлями Lodi та у сережках з діамантами. А її молодша сестра Софія у шовковій сукні Erdem із квітковим принтом та балетках LMDI Collection. Король Філіп теж має елегантний вигляд у фраку.

#NEW The Spanish Royal Family hareleased їх Christmas Card для 2023!



It features King Felipe, Infanta Sofia, Princess Leonor і Queen Letizia до Princess Leonor's 18th birthday events last month pic.twitter.com/mxUHSVZKuS — CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) December 12, 2023

Раніше, нагадаємо, ми показували різдвяні листівки принца та принцеси Уельських та короля Чарльза та Камілли.

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