Обрали особливе фото: Кейт та Вільям показали свою різдвяну листівку

Принц Вільям та принцеса Кейт одні з останніх поділилися своєю різдвяною листівкою 2024 року.
Для листівки сім'я обрала фото, яке зробили під час знімання відео, яке ознаменувало закінчення лікування принцеси Уельської від раку. Відео було опубліковано у вересні.
Знімання проходило в Норфолку, мабуть під час літніх канікул дітей Уельських – принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї. Сім'я обіймається на фото і має розслаблений та щасливий вигляд.
"Бажаємо всім щасливого Різдва", — йдеться у підписі під карткою, опублікованою в Instagram принца та принцеси Уельських.
Сім'я вже вирушила до Норфолка на зимові канікули і планує там провести Різдво та новорічні свята.
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