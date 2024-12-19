Обрали особливе фото: Кейт та Вільям показали свою різдвяну листівку

Принц Вільям та принцеса Кейт одні з останніх поділилися своєю різдвяною листівкою 2024 року.

Для листівки сім'я обрала фото, яке зробили під час знімання відео, яке ознаменувало закінчення лікування принцеси Уельської від раку. Відео було опубліковано у вересні.

Знімання проходило в Норфолку, мабуть під час літніх канікул дітей Уельських – принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї. Сім'я обіймається на фото і має розслаблений та щасливий вигляд.

Різдвяна листівка принца та принцеси Уельських / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

"Бажаємо всім щасливого Різдва", — йдеться у підписі під карткою, опублікованою в Instagram принца та принцеси Уельських.

Сім'я вже вирушила до Норфолка на зимові канікули і планує там провести Різдво та новорічні свята.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Getty Images

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