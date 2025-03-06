Образ із морською тематикою: Бріжит Макрон у сукні з якорем з'явилася на державній вечері у Португалії

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон у межах офіційного візиту до Португалії зустрілися з президентом країни Марселу Ребелу де Соузою.

Португальський президент влаштував для гостей державну вечерю у Національному палаці Ажуда у Лісабоні.

Еммануель і Бріжит Макрон, Марселу Ребелу де Соуза / Фото: Associated Press

Бріжит одягла для такого випадку темно-синю закриту сукню за коліна з розрізом із білою вставкою. Вбрання було прикрашене золотою брошкою у вигляді якоря і невеликим орденом.

Еммануель і Бріжит Макрони, Марселу Ребелу де Соуза / Фото: Associated Press

Аутфіт перша леді доповнила темно-синіми замшевими туфлями на шпильках і синьо-білим клатчем.

Пані Макрон зробила елегантну зачіску з прикореневим об'ємом, улюблений макіяж смокі-айс. Вуха вона прикрасила лаконічними прикрасами, шию – золотим ланцюжком із підвісками, а руки – каблучками з камінням.

Еммануель і Бріжит Макрони, Марселу Ребелу де Соуза / Фото: Associated Press

Еммануель Макрон був одягнений у чорний костюм-трійку, білу сорочку, чорну краватку і туфлі.

Нагадаємо, Бріжит Макрон до монастиря Жеронімуш у Лісабоні сходила у білому ансамблі, який складався зі стильного пальта і сукні-футляра.

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