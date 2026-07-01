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Образ королеви був особливим: хто автор золотої сукні Єлизавети II та капелюшка
1 липня 1969 року принц Чарльз відвідав особливу церемонію в Уельсі — посвячення принца Уельського в замку Кернарфон.
Того дня Чарльз (якому тоді було 20 років) урочисто отримав від своєї матері, Єлизавети II, символи титулу Принца Уельського, хоча юридично він уже мав цей титул від 1958 року, коли йому було ще 9 років, але саме інвеститура стала публічною церемонією вступу в роль.
Головна мета була не юридична, а символічна й політична — офіційно представити спадкоємця престолу Уельсу. За традицією титул «Принц Уельський» зазвичай носить старший син британського монарха — спадкоємець престолу.
Того дня королева Єлизавета постала на церемонії у золотій сукні і оригінальному капелюшку. Створив образ королеви Норман Хартнелл і цей ансамбль включав блідо-жовту денну сукню та пальто.
Капелюх, розроблений Сімоною Мірман з тієї ж тканини, що й вбрання і був натхненний каптурами та головними уборами періоду Тюдорів.