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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
48
Час на прочитання
1 хв

Образ королеви був особливим: хто автор золотої сукні Єлизавети II та капелюшка

1 липня 1969 року принц Чарльз відвідав особливу церемонію в Уельсі — посвячення принца Уельського в замку Кернарфон.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
1 липня 1969 року принц Чарльз ы його мама королева Элизавета

1 липня 1969 року принц Чарльз ы його мама королева Элизавета / © Associated Press

Того дня Чарльз (якому тоді було 20 років) урочисто отримав від своєї матері, Єлизавети II, символи титулу Принца Уельського, хоча юридично він уже мав цей титул від 1958 року, коли йому було ще 9 років, але саме інвеститура стала публічною церемонією вступу в роль.

1 липня 1969 року принц Чарльз ы його мама королева Элизавета / © Associated Press

1 липня 1969 року принц Чарльз ы його мама королева Элизавета / © Associated Press

Головна мета була не юридична, а символічна й політична — офіційно представити спадкоємця престолу Уельсу. За традицією титул «Принц Уельський» зазвичай носить старший син британського монарха — спадкоємець престолу.

1 липня 1969 року принц Чарльз ы його мама королева Элизавета / © Associated Press

1 липня 1969 року принц Чарльз ы його мама королева Элизавета / © Associated Press

Того дня королева Єлизавета постала на церемонії у золотій сукні і оригінальному капелюшку. Створив образ королеви Норман Хартнелл і цей ансамбль включав блідо-жовту денну сукню та пальто.

Сукня королеви

Сукня королеви

Капелюх, розроблений Сімоною Мірман з тієї ж тканини, що й вбрання і був натхненний каптурами та головними уборами періоду Тюдорів.

Капелюшок королеви

Капелюшок королеви

Капелюшок королеви

Капелюшок королеви

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
48
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