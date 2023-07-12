Образ Сари Чатто на Вімблдоні порівняли з аутфітом Меган Маркл на цьому ж заході п'ятирічної давнини

Леді Сара Чатто – єдина дочка принцеси Маргарет – відвідала дев'ятий день Вімблдонського тенісного чемпіонату в Лондоні та обрала для виходу у світ скромну смугасту сукню від Джаспера Конрана.

Сара Чатто / Фото: Getty Images

Нам це нагадало образ Меган, герцогині Сассекської, в якому дружина принца Гаррі дебютувала на Вімблдоні 2018 року в ролі новоспеченої королівської особи.

Того дня Меган була одягнена в синьо-білу смугасту сорочку від Ralph Lauren за 666 доларів з перламутровими ґудзиками, поєднуючи її з білими штанями-кльошами теж від Ralph Lauren і сонцезахисними окулярами Illesteva Leonard. У руках у Меган була маленька чорна сумка та білий капелюх із широкими полями від Maison Michel.

Меган Маркл на Вімблдоні 2018 року / Фото: Getty Images

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