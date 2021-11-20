Обручка на заручини: як принц Філіп створював головну прикрасу для Єлизавети II

Сьогодні виповнюється 74 роки від дня весілля королеви Єлизавети II та принца Філіпа.

Це перша річниця, яку монархиня проводить уже без свого дорогого чоловіка, який помер у квітні 2021 року, не доживши до свого 100-річчя якихось три місяці.

Каблучка Єлизавети II / Getty Images

Сьогодні ми згадуємо не лише їхнє весілля, яке відбулося 20 листопада 1947 року у Вестмінстерському абатстві, а й найцінніший подарунок в ювелірній скриньці королеви – заручальну каблучку, яку вона не зняла з пальця навіть після смерті чоловіка.

До вибору каблучки принц Філіп підійшов з усією серйозністю. Її основним каменем є діамант, який принц взяв із фамільної тіари своєї матері, грецької принцеси Аліси, яка дізнавшись про наміри єдиного сина одружитися, сама подарувала йому свою тіару як подарунок, щоб він міг використати камені з неї в заручальній каблучці. Потім про наміри принца дізнався його дядько Луїс, граф Маунтбеттен і порекомендував йому лондонського ювеліра Philip Antrobus Ltd, який створив прикрасу.

Каблучка Єлизавети II / Getty Images

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Ця каблучка з трикаратним діамантом круглого ограновування в центрі і десятьма камінням меншого розміру з платини. Не надто великий діамант для спадкової принцеси, скажете ви, але принц Філіп завжди ставився своєю практичністю, і, ймовірно, саме таку каблучку зробив, враховуючи настрій Великої Британії в ті роки, коли країна нещодавно вийшла з Другої світової війни. Про їхні заручини було оголошено 10 липня 1947 року.

Заручини принцеси Єлизавети та принца Філіпа / Getty Images

Також Філіп обрав додаткові камені з тіари і перетворив їх на широкий діамантовий браслет для королеви, який він подарував їй, як весільний подарунок, пише townandcountrymag.com.

Заручини принцеси Єлизавети та принца Філіпа / Getty Images

Принцеса Єлизавета та принц Філіп в день весілля / Getty Images

Самі діаманти насправді належать до династії Романових. Мати принца Філіпа отримала цю тіару в подарунок у день свого весілля, подарована вона була їй імператором Всеросійським Миколою II та його дружиною царицею Олександрою, останніми правителями Російської імперії, з якими Аліса була далекими родичами. Тепер це каміння на пальці носить британська королева.

Принцеса Аліса / Getty Images

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