Обручки в королівській родині: чому принци Вільям і Філіп відмовилися від символів кохання

Шанувальники принца Вільяма добре знають, що чоловік принцеси Кейт не носить свою обручку. Про свою позицію онук королеви Єлизавети II заявив ще напередодні весілля.

Виявляється, ще до весілля з Кейт Міддлтон 2011 року, принц Вільям повідомив їй про те, що носити обручку не буде. Причина тому проста: Вільям не любить будь-які ювелірні прикраси, не зробив він виняток навіть для подружнього символу кохання.

Вільям і Кейт в день весілля, 2011 рік / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська своєю чергою носить аж три каблучки: тонку обручку із валлійського золота, заручальну з 18-каратним сапфіром, подаровану їй на заручини, і каблучку з білого золота, подаровану Вільямом на знак подяки після народження їхнього первістка принца Джорджа.

Принц Вільям і герцогиня Кетрін / Фото: Associated Press

Примітно, що дід принца Вільяма — принц Філіп, чоловік королеви Єлизавети II, теж обручку ніколи не носив. Навіть королеві не вдалося умовити Філіпа її одягнути. Єдина прикраса, яка в молоді роки була на пальці герцога Единбурзького — перстень з печаткою на мізинці. І його він незабаром припинив носити теж.

Принцеса Єлизавета і принц Філіп, 1947 рік / Фото: Associated Press

Королева Єлизавета II і принц Філіп / Фото: Getty Images

А ось король Чарльз не проти прикрас. Обручку він носив, перебуваючи в шлюбі і з принцесою Діаною, і з теперішньою своєю дружиною королевою Каміллою теж носить. Щоправда, носить її Чарльз не на безіменному пальці, а на мізинці і прикриває перснем з печаткою.

Принц Чарльз і принцеса Діана / Фото: Associated Press

Принц Чарльз і герцогиня Корнуольська / Фото: Associated Press

А ось принц Гаррі зламав цю традицію. Він одягнув обручку в день свого весілля з Меган Маркл 19 травня 2018 року і не знімає досі. Мабуть і в цьому питанні Гаррі вирішив піти проти "традицій" в королівській родині.

Меган Маркл, принц Гаррі і архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі / Фото: Getty Images

принц Гаррі / Фото: Associated Press

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