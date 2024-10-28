Обтислий топ у гардеробі леді Амелії Віндзор: розглядаємо образи британської аристократки

Член британської королівської родини – леді Амелія Віндзор – дуже далека від трону, тому може дозволити собі носити у повсякденному житті найрізноманітніші луки, іноді навіть пікантні.
Часто 29-річна леді Амелія виходить у світське суспільство в топах, поєднуючи їх то з штанями, то зі спідницями. Розглянемо деякі її образи.
Амелія Віндзор любить укорочені топи на широких або тонких бретельках. Вони обтягують її фігуру і поєднуються зі штанами з високою талією чи спідницями середньої довжини. Часто під такі топи дівчина не одягає нижню білизну.
Більше просторі топи пасують до широких штанів, Амелія любить чорний колір — вічна класика.
Іноді вона носить грайливі варіанти з глибоким вирізом на декольте та рюшами. Або оздоблені бантами на грудях.
Для осінньої лондонської погоди топ — не найкраще рішення, але леді Амелія часто доповнює його довгим пальтом та грубим взуттям на платформі.
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