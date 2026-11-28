Королева Летиція та принцеса Кейт / © Getty Images

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Нещодавно королева Летиція відвідувала виставку «Маріана Австрійська» у музеї Прадо у Мадриді, і ми звернули увагу на її стильний осінній образ.

Її Величність одягла цього дня приталений однобортний штанний костюм насиченого винного відтінку від іспанського бренду Bleis Madrid, що складається з подовженого жакета на одному ґудзику з прорізними кишенями з клапанами та прямих класичних штанів зі стрілками. Під жакетом Летиція носила шовкову блузу ніжного пастельно-рожевого кольору з коміром-краваткою та взула бордові шкіряні туфлі-човники з гострим носом від Magrit, підібрані до тону костюму.

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Королева Летиція / © Getty Images

Схожий лук ми бачили на принцесі Уельській Кейт 2022 року, коли вона відвідала інноваційний центр Greentown Labs у Бостоні під час поїздки на церемонію Earthshot Prize із принцом Вільямом.

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На ній був однобортний костюм насиченого бордового кольору від Roland Mouret, що складається з жакету на одному ґудзику з прорізними кишенями з клапанами і довгих брюк зі стрілками.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Шовкова блуза ніжного пастельно-рожевого відтінку з об'ємним коміром-бантом була під жакетом. А завершували образ бордові замшеві туфлі-човники на підборах від Gianvito Rossi.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як принцеса Кейт та королева Летиція з'явилися на заходах у дуже схожих образах, але обравши костюми сірого кольору.

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