Обидві в штанних костюмах: королева Максима з дочкою принцесою Амалією відвідали діловий захід

Королева Максима та принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Королева Нідерландів відвідує банк як спеціальний представник Генерального секретаря ООН з питань фінансового добробуту. А принцеса Амалія приєдналася під час зустрічі до своєї матері.

Королева Максима прибула на ділову зустріч у бірюзовому костюмі від Max Mara, підібравши до нього нюдові туфлі-човники Gianvito Rossi на підборах та клатч. У Її Величності було розпущене волосся, легкий макіяж на обличчі, на зап’ясті було кілька браслетів, а поверх білої блузи висіло 18-каратне золоте барокове намисто з дорогоцінним камінням від Seaman Schepps. Також Максима зробила манікюр свого улюбленого насичено червоного кольору.

21-річна спадкова принцеса носила цього дня чорний штанний костюм у поєднанні з білою блузкою та бордові лакованы туфлі-човники від Gianvito Rossi, за 995 доларів. Дівчина розпустила волосся, зробила легкий макіяж і одягла великі золоті сережки, золоте кольє та ланцюжок, каблучку на палець і зробила манікюр у світлому відтінку.

